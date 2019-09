ROMA – Torna il maltempo sull’Italia. Quella di giovedì 5 settembre sarà una giornata di pioggia e temperature in calo su tutto il Paese. Si annunciano temporali anche di forte intensità, con vento e grandinate, in particolare al Centro Nord, in Calabria e in Sicilia. Per questo la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla per possibili situazioni di pericolo causate da pioggia e nubifragi.

Temporali anche forti sono attesi in Piemonte e Lombardia, ma l’allerta gialla riguarda anche Basilicata e Abruzzo. Nella giornata di venerdì 6 settembre, invece, il maltempo investirà il Nord, la Toscana e la costa adriatica.

Nel dettaglio per la giornata di giovedì 5 settembre al Nord il tempo sarà stabile all’inizio della giornata, per peggiorare con il progredire delle ore. In arrivo temporali nel pomeriggio in estensione dalle Alpi e dalle Prealpi alle pianure e alla Liguria. Temperature in calo in serata, con massime comprese tra 25 e 29 gradi.

Al Centro prevalgono condizioni di stabilità e bel tempo, ma il tempo peggiorerà a fine giornata sull’alta Toscana. Temperature in rialzo, con le massime tra 26 e 30 gradi.

Al Sud il tempo sarà ancora instabile sin dal mattino tra lo Stretto di Messina e parte della Sicilia; meglio altrove ma con nuovi acquazzoni diurni sull’Appennino. Temperature perlopiù stabili, con massime comprese tra i 25 e i 30 gradi.

