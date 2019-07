MILANO – Le previsioni meteo annunciano tempo in peggioramento nei prossimi giorni, soprattutto nel corso del weekend, a causa di correnti instabili in discesa dalla Russia. Secondo il team del sito www.ilmeteo.it, dati i forti contrasti termici e la tanta energia potenziale in gioco saranno possibili ancora una volta violenti temporali in particolare tra Friuli Venezia Giulia, Veneto e Romagna e a seguire Marche, Abruzzo, Molise e Puglia.

Le temperature potranno scendere anche di 10 gradi rispetto ai giorni scorsi, avvertono gli esperti. Per ritrovare il caldo africano bisognerà aspettare almeno il weekend del 20 luglio, dicono i meteorologi.

Ma in generale secondo le previsioni tutta l’estate sarà caratterizzata da anomalie nel campo della pressione e delle temperature. Dalle prossime settimane l’Italia verrà ancora interessata da correnti instabili in discesa dal Nord Europa e dall’Atlantico che porteranno nuovamente temporali, grandinate e temperature nella media del periodo o addirittura leggermente al di sotto.

L’alta pressione insomma non sembra avere la forza ad imporsi in modo deciso sul nostro Paese. Gli esperti de ilmeteo.it comunicano inoltre che, dando uno sguardo sul lungo periodo (agosto), sembrerebbe che l’anticiclone africano possa tornare a ruggire sull’Italia, portando tanto sole e temperature oltre le medie attese in questo periodo anche di due gradi. Toccheremo insomma punte massime fin verso i 36-37°C in diverse località. Ma attenzione perché queste ondate di caldo africano non saranno durature come avvenuto negli anni precedenti, saranno spesso intervallate da passaggi temporaleschi localmente intensi. (Fonti: Agi, Ilmeteo.it)