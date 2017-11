ROMA – L‘inverno è arrivato. Durante questa settimana a cavallo tra novembre e dicembre dall’Artico arriverà, fino al cuore del Mediterraneo, un’ondata di aria fredda che scenderà verso Sud, attraversando tutta l’Europa centrale per poi approdare alla penisola italiana.

Il risultato saranno temperature in picchiata, con gelate in Valpadana, nubi e piogge un po’ su tutta l’Italia, ma soprattutto neve a quote anche piuttosto basse: sulle aree alpine e prealpine orientali potrebbe nevicare anche verso i 300-500 metri sul livello del mare. Sul sito di 3bMeteo troviamo le previsioni dettagliate di Andrea Colombo per i prossimi giorni.

LUNEDI’: il maltempo concederà una breve tregua, con sole prevalente su quasi tutta Italia grazie all’alta pressione da Ovest. Nonostante il sole, però, le temperature restano basse a causa di correnti fredde da Nord.

MARTEDI‘: ci sarà un graduale aumento delle nubi sul medio-alto versante tirrenico e su buona parte della Valpadana, con qualche debole pioggia tra Liguria orientale, alta Toscana e, dalla serata, tra Lombardia orientale, Triveneto e Lazio. Sulle altre regioni sole.

MERCOLEDI’: la perturbazione acquisterà forza, portando nubi quasi ovunque e precipitazioni principalmente sulle regioni centrali, localmente moderate sulle aree a ridosso dei monti. Acquazzoni soprattutto su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria, Marche. Ma non mancheranno deboli piogge anche sul Nordest e, a partire dalla sera, anche al Sud.

Verso il week-end potrebbe arrivare un nuovo peggioramento meteo, a causa di un vortice in isolamento sull’Italia. E non sono da escludere possibili nevicate anche in pianura.