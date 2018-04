ROMA – Le previsioni meteo forniscono un’Italia capovolta: caldo record al Nord e piogge al Sud. In Italia e in grande parte d’Europa è infatti arrivato il super anticiclone Apollo, un’ondata di caldo che, non a caso, prende il nome dal dio greco del Sole. L’assaggio d’estate toccherà quasi tutta la penisola e, secondo gli esperti, durerà fino a fine mese. Attenzione però, l’alta pressione non riuscirà a conquistare il Sud e le isole dove la pioggia continuerà a far respirare aria tipicamente più primaverile.

Secondo i meteorologi de iLMeteo.it il picco delle temperature si toccherà soprattutto nelle regioni del nord Italia, dove la colonnina di mercurio si alzerà fino a valori tipici di inizio giugno. Afa estiva prevista nella valle dell’Adige di Trento e Bolzano, con punte di 30 gradi. Nelle città della Pianura padana, come Milano e Trieste, il termometro raggiungerà i 25-27 gradi. Anche sulle Alpi, Apollo porterà caldo record con temperature fino a 20 gradi, che, come suggeriscono gli esperti, allertano sul rischio valanghe. Il caldo non risparmierà neanche le regioni centrali: 25 gradi a Torino e Bologna, 27 a Firenze, 24 a Roma.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Situazione capovolta, invece, nel sud Italia e sulle coste tirreniche e adriatiche, dove Apollo non riuscirà a sfondare. La colonnina faticherà a raggiungere i 20-22 gradi e in Sicilia si potranno registrare temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. Per questo la Protezione civile ha diramato l’allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi.

Italia divisa in due anche nel weekend del 21-22 aprile. Caldo e sole continueranno a segnare le regioni del Nord, mentre al Sud la bassa pressione continuerà a fare da padrona. In particolare nella giornata di domenica i temporali colpiranno tutto l’Appennino centro – meridionale, a partire dal frusinate fino ai monti Nebrodi sicialiani e occasionalmente anche la Puglia centrale. Le temperature in queste zone scenderanno ancora di 3-4 gradi centigradi, arrivando a toccare i 15 gradi.