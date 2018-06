ROMA – Le previsioni meteo annunciano il ritorno del maltempo, soprattutto al Centro, dove è scattata l’allerta della Protezione civile. Per giovedì 7 giugno sono attesi temporali e rovesci di forte intensità dalla Sardegna al Lazio e all’Umbria. Il maltempo si estenderà nella giornata [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] di venerdì 8 giugno alle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Lo indica l”allerta meteo della Protezione civile, che prevede rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sempre per giovedì 7 giugno allerta gialla sul Piemonte, sulla Lombardia settentrionale, sulla Toscana centro-meridionale, sulle Marche, sull’Umbria, sul Lazio e sulla Sardegna centro-occidentale.

Ma vediamo nel dettaglio le previsioni di 3bmeteo.com:

GIOVEDI’ 7 GIUGNO – Al Nord tempo instabile su Alpi e Appennino con piogge e temporali in sconfinamento dal pomeriggio alla pianura lombardo-veneta e a quella piemontese. Temperature stabili, massime tra 24 e 27. Al Centro instabile su Sardegna e dorsale con piogge e temporali in estensione entro sera alle regioni tirreniche; meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 25 e 27. Al Sud in prevalenza soleggiato o al più velato, salvo qualche temporale pomeridiano sulla dorsale campana. Temperature in rialzo, massime tra 26 e 29.

VENERDI’ 8 GIUGNO – Al Nord qualche pioggia al mattino in pianura, in successivo miglioramento. Inizialmente soleggiato sulle Alpi, ma con qualche temporale diurno. Temperature stabili, massime tra 24 e 27. Al Centro instabilità diffusa con piogge e temporali più frequenti nel pomeriggio sulle zone appenniniche. In serata schiarisce dal Tirreno. Temperature in calo, massime tra 23 e 25. Al Sud instabile sulle regioni tirreniche con piovaschi soprattutto dal pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 28.

SABATO 9 GIUGNO – Al Nord torna a prevalere il bel tempo su tutte le regioni, salvo nel pomeriggio qualche piovasco o focolaio temporalesco su Api e Appennino. Temperature in aumento, massime tra 29 e 31. Al Centro variabile su Toscana, Umbria, dorsale e alto Lazio con ancora qualche pioggia o temporale fino al pomeriggio, meglio sull’Adriatico. Temperature stabili, massime tra 23 e 25. Al Sud variabile o su regioni tirreniche, dorsale e Puglia interna con qualche temporale, più sole altrove. Temperature in calo, massime tra 23 e 26.

