ROMA – Il maltempo e il freddo non lasciano l’Italia. Anche nel weekend dell’11 e 12 maggio il tempo sarà instabile e con temperature molto al di sotto delle medie stagionali. Colpa di un vortice di bassa pressione in arrivo dal Polo Nord, che porterà aria fredda in molte zone del Paese, temporali e grandinate.

I meteorologi del sito Il Meteo.it prevedono l’arrivo di un fronte freddo sul nord Italia già sabato mattina, con temporali e rovesci sui rilievi alpini e prealpini e verso le zone di pianura della Lombardia, le vallate del Trentino e su tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia e sulla Liguria. A quote alte sulle Alpi è prevista anche la neve.

Domenica il vortice perturbato scivolerà verso sud, investendo soprattutto i settori adriatici. Non sono da escludere nubifragi con grandinate in particolare tra Marche, Abruzzo e Molise, fino all’area settentrionale della Puglia.

Durante il pomeriggio di domenica si potranno avere piogge anche su Campania, Calabria e nord della Sicilia e localmente anche sul Lazio. Al nord invece il tempo volgerà ad un miglioramento, anche la variabilità resterà.

Secondo le previsioni di 3bmeteo il tempo instabile continuerà anche per gran parte della prossima settimana, con fenomeni soprattutto sui versanti orientali, sugli Appennini e al sud. Le temperature dovrebbero restare sotto le medie del periodo. (Fonti: IlMeteo.it, 3bmeteo)