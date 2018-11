ROMA – Una nuova ondata di maltempo sta raggiungendo in queste ore l’Italia, portando piogge, temporali e venti di burrasca su buona parte del Centro Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in estensione a Abruzzo, Molise e Puglia. Attesi inoltre venti fino a burrasca o burrasca forte, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il maltempo delle prossime ore è causato da un ciclone atlantico che porterà a partire da mercoledì clima invernale. Gli esperti del sito iLMeteo.it annunciano per martedì 27 novembre un peggioramento con l’ingresso di venti di Bora e lo spostamento del ciclone verso il basso Adriatico; il maltempo continuerà ad imperversare al Sud e anche sulla regioni adriatiche centrale con la neve che scenderà fin sopra i 1000-1300 metri, mentre in Sardegna soffierà un furioso Maestrale e sul Tirreno una forte Tramontana.

Gli esperti de iLMeteo.it avvertono che con l’avvento dei venti di Bora e poi Tramontana le temperature cominceranno a diminuire sensibilmente, tant’è che il risveglio di mercoledì 28 novembre sarà piuttosto freddo in pianura, giovedì addirittura sotto lo zero. Valori massimi in caduta libera con misure non più alte di 6 gradi al Nord, fino a 10-12 gradi al Centro-Sud.