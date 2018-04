ROMA – Altro che primavera: il maltempo è destinato a durare su tutta Italia, non solo con piogge e temporali, ma anche con neve, che cadrà abbondante sulle Alpi.

La perturbazione di origine atlantica che sta già interessando il nord Italia si sta già estendendo alle altre regioni settentrionali e a quelle centrali, portando piogge e temporali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un’allerta meteo che prevede precipitazioni diffuse, localmente anche molto intense e accompagnate da fulmini e forti raffiche di vento, su Liguria, Veneto ed Emilia-Romagna in estensione su Marche, Umbria, Lazio ed Abruzzo. Il Dipartimento ha anche valutato una allerta arancione per rischio idrogeologico sulla provincia autonoma di Bolzano.

E il maltempo è destinato a durare alcuni giorni, come spiegano gli esperti di 3bmeteo:

Nel corso delle prossime ore i rovesci più intensi impegneranno soprattutto Lombardia, Triveneto e le regioni centrali tirreniche, per poi estendersi anche a quelle del versante adriatico. Qualche piovasco non mancherà inoltre sulla Sardegna, e sul finire di giovedì anche tra Campania, Molise e Gargano, e a tratti sulla Sicilia settentrionale. Dalla serata di giovedì è inoltre attesa una nuova recrudescenza dei fenomeni sulle regioni di Nord Ovest con ulteriori nevicate sull’arco alpino oltre i 1100-1500 metri. Venerdì già bello al Sud, mentre sono attesi gli ultimi acquazzoni al Nord, specie a ridosso dei rilievi alpini e prealpini e in Liguria, e gli ultimi fenomeni al mattino sulle aree interne di Toscana, Lazio e Umbria ma con tendenza a rapido miglioramento.