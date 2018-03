ROMA – L’ultima perturbazione di marzo nelle prossime ore abbandonerà l’Italia, favorendo un miglioramento della situazione che garantirà una parentesi di tempo sostanzialmente bello proprio in coincidenza con le Feste di Pasqua e Pasquetta.

Come scrive il sito 3bmeteo, quella di domani, domenica di Pasqua, sarà una giornata tra sole e nuvole, con poche piogge residue più che altro concentrate su zone interne del Centro ed estreme regioni meridionali. Poi per il Lunedì dell’Angelo tempo bello, con prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, da nord a sud in gran parte dell’Italia. Anche le temperature oscilleranno attorno a valori normali per il periodo e saranno perciò nel complesso gradevoli.

Previsioni meteo per la domenica di Pasqua. Domani il cielo sarà in prevalenza sereno al Nord-Ovest e sulle Isole Maggiori. Sarà una Pasqua tra sole e nuvole nelle altre regioni, con brevi e isolati piovaschi solo su zone interne del Centro, Campania, Calabria e Puglia. Vento in generale attenuazione, ma ancora moderato o forte di Maestrale su Basso Tirreno e Isole. Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in diminuzione invece nelle regioni meridionali. Marea a Venezia: domani codice giallo per marea sostenuta; in tarda serata previsti fino a 95 cm, con viabilità pedonale allagata al 3%.

Previsioni per il lunedì di Pasquetta. Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; a tratti qualche nuvola innocua in più solo su Liguria, Emilia Occidentale, Toscana, Umbria, Campania, Calabria e Sicilia. Venti in generale di debole intensità. Temperature massime quasi invariate al Nord, in crescita al Centro-Sud e Isole.