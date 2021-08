Previsioni meteo per la settimana: al Nord ancora nubifragi, al Sud caldo e sole (Foto Ansa)

Torna il maltempo sul Nord Italia e il Paese è spaccato in due dal meteo. Una nuova raffica di temporali sta colpendo un po’ tutte le regioni del Nordovest, mentre si registra un caldo eccezionale al Sud, in particolare in Sicilia, Calabria e Puglia, dove la colonnina di mercurio potrà localmente toccare punte di 42 gradi. Lo comunica il team del sito www.ilmeteo.it.

Secondo gli esperti, “le condizioni meteorologiche faticano a trovare una certa stabilità, specie sulle regioni settentrionali del nostro Paese, a causa del passaggio di numerosi fronti instabili in discesa dall’Atlantico forieri di nubifragi e grandinate. Al Sud invece proseguirà senza sosta l’anticiclone africano, con le temperature che potranno toccare nuovamente punte superiori ai 40 gradi nei prossimi giorni”. Ma vediamo anche le previsioni meteo per i prossimi giorni del sito 3bmeteo.

Previsioni meteo per giovedì 5 agosto

Giovedì 5 agosto le previsioni meteo annunciano instabilità al mattino su Emilia Romagna e Triveneto con ultimi temporali in esaurimento e schiarite. Temperature in lieve calo, con le massime tra i 25 e i 30 gradi.

Al Centro ci saranno rovesci e temporali da ovest a est con fenomeni in graduale esaurimento dal pomeriggio. Anche qui temperature in calo, con le massime tra i 26 e i 31 gradi.

Al Sud si prevedono nubi su Campania e Molise con deboli piogge, poco nuvoloso altrove. Anche qui le temperature saranno in calo, con le massime comprese tra 32 e 37 gradi.

Previsioni meteo per venerdì 6 agosto

Al Nord si prevede sole e temperature in aumento, con una leggera instabilità diurna sulle zone alpine orientali e il Friuli Venezia Giulia.

Al Centro le previsioni annunciano una giornata in gran parte soleggiata salvo occasionale instabilità diurna sui rilievi toscani con locali piogge. Al Sud brillerà il sole, con temperature però in calo e massime comprese tra 28 e 34 gradi.

Previsioni meteo per sabato 7 agosto

Le previsioni meteo per sabato 7 agosto annunciano ancora temporali al Nord, nubi sparse in pianura e lungo le coste con possibili rovesci sulla Liguria. Al Centro e al Sud sole e temperature fino a 38 gradi.

Previsioni meteo per domenica 8 agosto

Per domenica 8 agosto la tendenza è quella di cielo coperto al Nord con piogge deboli sulla riviera ligure e nubi sparse altrove. Al Centro nubi e schiarite. Al Sud nubi con ampie schiarite sulle pianure, sereno altrove.