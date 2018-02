ROMA – Tornano maltempo e freddo sull’Italia, con piogge e neve anche a bassa quota. Una massa d’aria fredda di origine artica sta per abbattersi su molte regioni d’Europa, compreso il nostro Paese.

Già nella giornata di oggi, lunedì 5 febbraio, un nuovo vortice depressionario ha portato il maltempo soprattutto su Sardegna e Sicilia, aree tirreniche e regioni di Nordovest. Qui sono arrivate piogge e neve anche a quote basse, sopra i 300 metri di altitudine, tra Lombardia, Piemonte, Liguria interna ed Emilia centro occidentale. Attesi fenomeni localmente intensi tra basso Piemonte e Liguria, spiega il sito 3bmeteo.

Tra le giornate di martedì e mercoledì il vortice di bassa pressione avanzerà verso l’Italia, portando piogge e rovesci, anche temporaleschi, da Nord a Sud. Previsti fenomeni localmente anche intensi slle zone Tirreniche centro meridionali, Sicilia, basso Piemonte e Val Padana orientale.

La neve tornerà a cadere a bassa quota al Nordovest, a tratti in pianura su medio-basso Piemonte e nelle zone interne della Liguria, ma anche sull’Appennino settentrionale a quote di bassa collina, sopra i 700-1100 metri su quello centrale, 1200-1400 metri su quello meridionale. Le temperature saranno piuttosto basse al Nord mentre al Sud saranno più miti per i venti meridionali.

Per quanto riguarda il prossimo week-end, gli esperti di 3bmeteo prevedono un miglioramento ma solo al Nord: