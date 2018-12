ROMA – Le previsioni meteo per i prossimi giorni annunciano neve anche a quote basse, forse persino sulla Pianura Padana, e pioggia al Sud. “Una perturbazione, associata alla formazione di un centro di bassa pressione sul Mare Ionio, sta interessando soprattutto le regioni meridionali, con correnti di aria fredda in arrivo dall’Europa orientale, mentre al Centro-Nord si assisterà ad una breve fase di tempo più stabile”, spiega il Centro Epson Meteo.

Domenica 16 dicembre si prevede al mattino nuvolosità in aumento al Nord, su Sardegna e Toscana; nuvolosità residua sulla Puglia e sul Nord della Sicilia; deboli piogge sulla Liguria centrale, deboli nevicate su Alpi occidentali. Nel pomeriggio schiarite al Sud e in Sicilia; locali piogge sulla Sardegna nord-occidentale; prime piogge sulla Toscana; piogge diffuse in Liguria; peggiora sul Piemonte centro meridionale e sulla Val Padana centrale, con precipitazioni che, specie dalla sera, potranno risultare nevose anche in pianura. Tra sera e notte le precipitazioni si estenderanno a tutte le regioni centrali, intensificandosi sulla Toscana, e al Nord fino a Romagna e basso Veneto. Tempo di cappotto con temperature minime in calo al Centrosud, massime poco sopra lo zero al Nord.

Lunedì 17 dicembre, secondo i meteorologo del Centro Epson, la perturbazione abbandonerà il Nord-Ovest, portando ancora precipitazioni in Emilia Romagna, al Centro-Sud e Isole. Neve fino in pianura in Emilia, a quote molto basse, anche su Romagna, Marche e Appennino centro-settentrionale. Possibili rovesci e temporali lungo il basso Tirreno. Giornata ventosa al Centro-Sud. Temperature massime in aumento al Sud; minime in aumento quasi ovunque. Martedì 18 dicembre la perturbazione si allontanerà anche dal Sud Italia e, in seguito al suo passaggio, si avrà un temporaneo rialzo della pressione.