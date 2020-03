ROMA – Arrivano le perturbazioni atlantiche sull’Italia: addio all’alta pressione. Il peggioramento del tempo, secondo le previsioni meteo, si sta già vedendo al Nordovest e al Nordest. Piogge via via più diffuse bagneranno Val d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Liguria, e poi Toscana, Marche, Umbria e Lazio, fino alla Campania. La neve tornerà a cadere diffusa su tutto l’arco alpino a partire dai 700-800 metri con accumuli oltre i 20 cm sopra i 1600 metri. Ma vediamo le previsioni meteo di 3bmeteo giorno per giorno.

VENERDI’ 6 MARZO – Al Nord molto nuvoloso al Nordest ed Emilia Romagna con rovesci più frequenti in serata. Maggiori schiarite altrove, specie al Nordovest. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 15. Al Centro residua instabilità in particolare tra dorsale e Adriatico con piogge sparse, specie in serata. Temperature in aumento, massime tra 13 e 18. Al Sud nuvoloso tra Campania, Basilicata e Puglia con piogge e acquazzoni; andrà meglio altrove, specie sui versanti ionici con fenomeni assenti. Temperature in aumento, massime tra 15 e 20.

SABATO 7 MARZO – Al Nord residui fenomeni al mattino su litorale veneto ed Emilia Romagna in attenuazione. Più stabile e soleggiato invece sui rimanenti settori. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 11 e 14. Al Centro instabile su Adriatiche ed est Sardegna con precipitazioni sparse. Asciutto altrove, salvo locali piovaschi sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 11 e 16. Al Sud tempo instabile con piogge frequenti, acquazzoni e qualche temporale. Neve in Appennino. Temperature in diminuzione, massime 13 e 17.

DOMENICA 8 MARZO – Al Nord nubi residue al mattino su litorale veneto e Romagna ma senza fenomeni, più sole altrove con cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature stazionarie, massime tra 11 e 14. Al Centro qualche annuvolamento al mattino su Adriatico e Appennino orientale, più sole su regioni tirreniche e Sardegna. Temperature in rialzo, massime tra 12 e 17. Al Sud generale variabilità con nubi sparse e occasionali brevi piovaschi su regioni peninsulari e versante tirrenico della Sicilia. Temperature stazionarie, massime tra 13 e 17. (Fonti: Ansa, Agi)