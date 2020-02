ROMA – Torna a piovere in Italia dopo quasi due mesi senza acqua. Merito di un vortice ciclonico che arriverà sul nostro Paese lunedì 2 marzo, preceduto da due veloci perturbazioni entro il weekend.

“Dopo due mesi di tempo sostanzialmente anticiclonico, con al più qualche modesto passaggio piovoso, ora il tempo si vivacizza sull’Italia – spiega il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara – avremo infatti a che fare con due rapide perturbazioni: la prima è arrivata tra la sera di giovedì 27 febbraio e la mattina di venerdì 28 febbraio e sta portando piogge sparse soprattutto al Centrosud, con neve sull’Appennino inizialmente anche sotto i 1000-1200 metri ma quota in rialzo; nevicate anche sulle Alpi soprattutto di confine e in Valle d’Aosta. Ad ogni modo venerdì pomeriggio il tempo sarà migliorato quasi ovunque, con residui piovaschi al Sud ma in esaurimento”.

Ma ci sarà poi una seconda perturbazione, spiega Ferrara: “E’ attesa sabato 29 febbraio, tra pomeriggio e sera al Nord con piogge sparse specie al Nordovest e alta Toscana; neve sulle Alpi in genere oltre 800-1100 mt. Domenica questo fronte scivolerà al Centrosud innescando anche qui qualche precipitazione”. Non si tratterà ancora di piogge particolarmente significative se non in casi eccezionali e localizzati. Da segnalare però, dice ancora l’esperto, il vento, che a tratti soffierà ancora sostenuto da Ponente o Maestrale in particolare in montagna, lungo i versanti tirrenici e tra le Isole Maggiori.

Poi tra lunedì 2 e martedì 3 marzo “si scaverà invece un vortice ciclonico più profondo sui mari a ovest dell’Italia – avverte Ferrara di 3bmeteo.com – il quale molto probabilmente sarà responsabile di una ondata di maltempo che coinvolgerà soprattutto i versanti tirrenici, ma con piogge anche sui restanti settori”.

“Qualora venisse confermato questo peggioramento – aggiunge – si tratterebbe delle prime vere piogge significative dopo oltre due mesi di assenza (l’ultima intensa perturbazione risale al periodo intorno al 20 dicembre). Il tutto accompagnato da un sensibile rinforzo del vento tra Scirocco, Libeccio e Ponente con mari molto mossi o agitati”. Per i giorni a seguire si preannuncia un tempo spiccatamente variabile. (Fonte: Ansa)