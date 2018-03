ROMA – Dimenticatevi la primavera: Burian non ha ancora finito di imperversare sull’Italia. O meglio: dopo la neve e il gelo dei giorni scorsi verso il 20 marzo potrebbe arrivare un Burian bis a riportare gelo e neve sul Paese.

Secondo quanto scrive il sito Il Meteo.it, infatti, proprio nei giorni in cui dovrebbe arrivare la primavera, intorno all’equinozio del 21 marzo, ci sarà un colpo di coda dell’inverno, con temperature in picchiata e maltempo.

Scrive il sito di previsioni meteo:

Lo sconvolgimento atmosferico in sede europea è stato causato da uno dei più potenti riscaldamenti stratosferici degli ultimi 30 anni: un imponente stratwarming; come conseguenza di questo fenomeno il vortice polare si è letteralmente frantumato in due parti, e una di questa, gelida e poi nevosa, è piombata verso l’Italia. Statisticamente quando avviene uno strat-warming di tale portata, la stagione successiva e quindi la Primavera ne subirà gli effetti, venendo minacciata da irruzioni gelide e potenzialmente nevose fino a quote bassissime, se non in pianura, ovvero un Burian 2, un Burian Bis che dir si voglia.

Sempre secondo gli esperti de Il Meteo.it, questa situazione potrebbe durare anche fino ai primi giorni di maggio:

In particolare allo stato attuale si evince la possibilità di un FINAL WARMING ovvero un riscaldamento stratosferico polare tardivo con conseguente primavera fresca a piovosa, Pasqua a rischio neve, ma sopratutto un’estate pigra ad arrivare e veloce a cedere il passo all’autunno.

Insomma, prepariamoci ad un inizio anno simile a quelli del 1991 e del 1996, quando nevicò a Pasqua. Per quelle giornate le previsioni parlano di brutto tempo con “irruzioni polari capaci di riportare l’inverno sull’Italia, con neve anche a bassissima quota, se non in pianura, come succedeva spesso negli anni ’70 e ’80. La stagione sciistica potrebbe durare fino ai primi giorni di maggio”.