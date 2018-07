ROMA – Previsioni meteo all’insegna della instabilità settimana prossima al Centro-Nord, mentre al Sud predominerà il sole, [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] annunciano gli esperti del Servizio Meteorologico dell’Aeronautica militare.

DOMENICA 8 LUGLIO – Al Nord al primo mattino sereno o poco nuvoloso su tutto il settore. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità lungo la catena alpina e sulla dorsale appenninica, con isolati deboli piovaschi. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata cielo poco nuvoloso o parzialmente velato su tutto il settore. Al Centro e in Sardegna al primo mattino cielo sereno o poco nuvoloso, dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità sulle regioni tirreniche peninsulari e sulle aree interne di quelle adriatiche, con isolati deboli rovesci. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità. Al Sud e in Sicilia al primo mattino addensamenti compatti su Calabria e Sicilia tirreniche, con locali deboli rovesci o temporali; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla seconda parte della mattinata diradamento della nuvolosità sull’isola e contestuale aumento di quella cumuliforme sul resto delle regioni tirreniche peninsulari, con rovesci o temporali sparsi, in special modo sulla Calabria. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata ancora addensamenti compatti sulla Calabria ionica e poco nuvoloso sul resto del settore.

LUNEDI’ 9 LUGLIO – Al primo mattino residua nuvolosità medio-alta in Pianura Padana, poco nuvoloso altrove. Dalla seconda parte della mattinata aumento della nuvolosità cumuliforme nord, con locali deboli rovesci, specie lungo le aree prealpine e sulla Liguria. Dal pomeriggio graduale diradamento della nuvolosità, con in serata addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, accompagnati da rovesci o temporali sparsi, e cielo poco nuvoloso sul resto del Paese.

MARTEDI’ 10 LUGLIO – Al primo mattino addensamenti compatti su Alpi e Prealpi, con rovesci o temporali sparsi; cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Dalla seconda parte della mattinata intensificazione aumento della nuvolosità cumuliforme sul resto del nord, ove potremo avere locali deboli fenomeni. Dal pomeriggio diradamento della nuvolosità al centro-sud, con in serata ancora addensamenti compatti al nord, accompagnati da rovesci o temporali da sparsi a diffusi, in special modo sulle regioni alpine e prealpine, e poco nuvoloso sul resto del paese.

MERCOLEDI’ 11 – GIOVEDI’ 12 LUGLIO: molto nuvoloso al nord, con rovesci o temporali da sparsi a diffusi, generalmente poco nuvoloso sul resto del Paese in graduale attenuazione dal pomeriggio di giovedì; generalmente poco nuvoloso sul resto del Paese.