ROMA – La burrasca di Ferragosto continua a farsi sentire: la perturbazione che ha interessato le regioni centro-meridionali mercoledì 15 agosto si allontanerà dall'Italia entro giovedì 16 agosto, ma al Sud resteranno ancora residui di maltempo, con temporali che nei prossimi giorni si riattiveranno lungo la dorsale centro-meridionale, specie durante il giorno.

Il tempo, invece, migliorerà al Nord, raggiunto da un promontorio dell’alta pressione, anche se nel weekend infiltrazioni umide da Ovest causeranno una ripresa dell’instabilità soprattutto sulle zone alpine. Gli esperti di 3bmeteo.com comunicano le previsioni del tempo sull’Italia per i prossimi giorni.

GIOVEDI’ 16 AGOSTO – Al Nord giornata in prevalenza soleggiata seppur con cumuli in sviluppo diurno sui rilievi alpini associati a isolati fenomeni sulle Alpi occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con rischio di temporali diurni su dorsale, basso Lazio e interne sarde. Bel tempo in serata. Temperature in aumento, massime tra 26 e 31. Al Sud nubi irregolari con locali piovaschi o brevi temporali, più diffusi durante le ore centrali. Temperature in flessione, massime tra 25 e 28.

VENERDI’ 17 AGOSTO – Al Nord prevalgono condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su pianure e pedemontane, possibili piovaschi invece sulle Alpi ma solo nel pomeriggio. Temperature stabili, massime tra 29 e 33. Al Centro bel tempo prevalente ma con ancora con qualche temporale diurno su dorsale, basso Lazio e interne sarde in assorbimento serale. Temperature stabili, massime tra 26 e 31. Al Sud prevalgono le schiarite al mattino salvo disturbi sul basso Tirreno, pomeriggio con temporali sparsi. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.

SABATO 18 AGOSTO – Al Nord in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, salvo nel pomeriggio qualche temporale su Alpi, Appennino, localmente Piemonte ed ovest Emilia. Temperature stabili, massime tra 30 e 33. Al Centro prevale il sole, salvo nel pomeriggio cumuli sull’Appennino con qualche isolato temporale fin sull’Agro Pontino. Temperature in rialzo, massime tra 27 e 31. Al Sud instabile su regioni tirreniche, nord Sicilia e dorsale con temporali più frequenti al pomeriggio, più sole altrove. Temperature stabili, massime tra 25 e 28.