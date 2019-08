ROMA – Ci saranno ancora temporali, in particolare nella giornata di mercoledì 14 agosto, ma a Ferragosto il tempo sarà bello quasi su tutta Italia. Sono queste le previsioni meteo degli esperti del sito 3bmeteo.

MERCOLEDI’ 14 AGOSTO – Al Nord residui piovaschi o temporali al mattino sulla Romagna in rapido assorbimento, bel tempo altrove e ovunque dal pomeriggio. Temperature in diminuzione, massime tra 26 e 30. Al Centro residui piovaschi mattutini sulle Marche, più sole altrove. Al pomeriggio brevi temporali lungo l’Appennino. Temperature in deciso calo, massime tra 26 e 30. Al Sud condizioni di variabilità mattutina per il transito di nuvolosità stratiforme, isolati rovesci sui rilievi nel pomeriggio. Temperature in calo, massime tra 29 e 33.

GIOVEDI’ 15 AGOSTO – Al Nord prevale il sole, salvo banchi di nubi basse in Liguria e locali rovesci tra il pomeriggio e la sera su Alpi e Prealpi centro-orientali e alto Triveneto. Temperature stazionarie, massime tra 26 e 30. Al Centro giornata perlopiù soleggiata e stabile con qualche annuvolamento a carattere sparso. Temperature stabili, massime comprese tra 27 e 31. Al Sud nubi iniziale variabilità e addensamenti nuvolosi a tratti compatti sul basso Tirreno, ma senza effetti. Temperature in calo, massime comprese tra 28 e 32.

VENERDI’ 16 AGOSTO – Al Nord condizioni di generale stabilità atmosferica, seppur con qualche velatura in transito e locali addensamenti nuvolosi al pomeriggio sulle Alpi. Temperature stazionarie, massime tra 27 e 31. Al Centro giornata stabile e soleggiata con solo qualche annuvolamento diurno in sviluppo sull’Appennino. Temperature stabili, massime comprese tra 28 e 32. Al Sud l’anticiclone garantisce una giornata soleggiata, salvo addensamenti sui rilievi e sulla Calabria tirrenica. Temperature stabili, massime comprese tra 28 e 32. (Fonte. Ansa)