ROMA – Temporali e calo delle temperature in arrivo in tutta Italia. Colpa di un vortice di aria fredda che porterà rovesci soprattutto sulle regioni settentrionali e tirreniche, meno sulle regioni adriatiche, riparate dai venti di libeccio e maestrale. Andrà meglio al Sud, dove il tempo sarà prevalentemente asciutto e soleggiato.

Secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo, le temperature caleranno sensibilmente al Nord e poi in tutto il Paese, con il ritorno della neve sulle Alpi e sugli Appennini. La morsa del freddo si allenterà nella seconda parte della settimana, quando le condizioni di instabilità si attenueranno.

La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse Lombardia, Veneto, Toscana e Valle d’Aosta.

Scrive il sito 3bmeteo: