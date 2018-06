ROMA – Temporali in arrivo venerdì 8 giugno, specialmente sul Centro Nord, ma nel fine settimana tornerà il sole e il caldo su tutta l’Italia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Sono le previsioni dei metereologi di Meteo.it e 3bmeteo.it.

“Venerdì sull’Italia insisterà la perturbazione numero 2 di giugno e il tempo rimarrà quindi decisamente instabile – scrive Meteo.it – soprattutto al Centronord, dove nel corso del giorno si formeranno numerosi temporali e acquazzoni. Il clima resterà tuttavia caldo e a tratti afoso, tranne nelle zone maggiormente bersagliate dai temporali. Le massime continueranno a toccare picchi vicini ai 30 gradi, in particolare al Sud e in Sicilia, dove questa soglia verrà localmente superata”.

“Colpa dell’assenza di un anticiclone forte sul Mediterraneo, ormai da oltre un mese sbilanciato sul Nord Europa – spiega 3bmeteo.it -. Il Mediterraneo e dunque l’Italia rimangono così preda di vortici depressionari, che prendono vita da Spagna e Portogallo, dove il tempo si mantiene insolitamente instabile e fresco”.

Nel fine settimana tendenza al miglioramento, grazie all’allontanamento del vortice di bassa pressione verso la Penisola balcanica. Sabato schiarite già ampie fin dal mattino al Nordovest, nel settore centrale della Val Padana e nelle Isole. Non mancheranno però residui episodi di instabilità, con qualche isolato rovescio al mattino su zone interne della Toscana, Umbria e nord delle Marche. Isolati rovesci o temporali nel pomeriggio sulle Alpi centro-orientali e lungo l’Appennino con fenomeni in esaurimento entro sera.

Domenica in prevalenza soleggiata ovunque, fatta eccezione per ancora qualche occasionale e breve temporale di calore sui monti e all’estremo Sud. Clima più caldo, con punte di 30-32°C. A inizio settimana il promontorio di alta pressione proteso dal Nord Africa garantirà ancora tempo stabile sull’alto Adriatico e al Centro-sud, con temperature in ulteriore lieve aumento. Nella giornata di lunedì tendenza a un aumento dell’instabilità sulle Alpi e in prossimità della fascia prealpina, da martedì anche sulle pianure del Friuli e delle regioni di Nordovest.

