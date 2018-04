ROMA – Previsioni meteo per il weekend del 14 e 15 aprile.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

Sarà un fine settimana di tempo pazzo in Italia, con temperature e condizioni atmosferiche variabili: sabato dovrebbe continuare il caldo, con qualche pioggia isolata. Domenica invece sarà un po’ più fredda, e le piogge saranno abbondanti su una fetta più grossa del Belpaese.

3bmeteo.com comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani sabato 14 aprile. Al Nord sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte, addensamenti più compatti in Piemonte ma senza alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 21. Al Centro cieli offuscati dal transito di velature e strati alti, nubi più compatte in Sardegna con piogge dal pomeriggio. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23, 25 nel Lazio. Al Sud sole offuscato dal passaggio di velature e stratificazioni alte e sottili, del tutto innocue e senza fenomeni. Temperature in rialzo, massime tra 17 e 21.

La goccia fredda, contina 3bmeteo, si muoverà verso l’Italia domenica 15 determinando un progressivo peggioramento. Acquazzoni sparsi alternati a schiarite potranno interessare la Sardegna e le regioni centrali tirreniche (specie zone interne) per poi estendersi a fine giornata anche al Nord . Nuvole anche al Sud ma con fenomeni solo a fine giornata sulle aree tirreniche. Temperature senza variazioni e clima sempre piuttosto mite.