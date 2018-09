ROMA – L’estate che sembrava finita riprende quota proprio a metà settembre: arriva un’ondata di caldo nel weekend del 15 e 16. Per chi può questo è il fine settimana ideale per godersi gli ultimi momenti dell’estate. Il sole sarà così forte che le temperature potrebbero raggiungere più di 30 gradi nelle aree interne di molte regioni.

Ecco le previsoni del meteorologo di 3bmeteo.com, Francesco Nucera sono le seguenti: “Le condizioni di instabilità legate alla perturbazione che ha attraversato l’Italia nelle ultime ore – spiega – si andranno attenuando tanto che a partire dal week-end tornerà l’anticiclone. Al seguito dell’allontanamento della perturbazione ci sarà un miglioramento generale tanto che il fine settimana si mostrerà per lo più stabile e soleggiato su buona parte d’Italia”.

E farà ancora caldo per il periodo, anche con temperature superiori di 3-5 gradi rispetto agli ultimi giorni e specie nelle massime: sulle aree interne si potranno raggiungere se non superare picchi di 29-30 gradi per gran parte della settimana su molte regioni. Lungo le coste invece ci aggireremo intorno ai 26-27 gradi. Il tempo sarà più nuvoloso sul Nord Ovest, settori interni e montuosi, a causa di modeste infiltrazioni di aria umida che porteranno qualche pioggia o breve temporale durante le ore centrali del giorno.

La settimana successiva vedrà un ulteriore rafforzamento dell’alta pressione. “Aria calda di origine nord africana – dice il meteorologo di 3bmeteo.com – alimenterà la cupola anticiclonica che interesserà non solo l’Italia ma anche diverse Nazioni dell’Europa. Le perturbazioni atlantiche saranno costrette a transitare a latitudini settentrionali interessando soprattutto Isole britanniche, Danimarca e Scandinavia. Il maltempo più intenso si avrà proprio sulle Isole Britanniche dove è atteso l’arrivo della tempesta tropicale Helene. Solo il settore di Nord Ovest con particolare riferimento all’arco alpino – conclude Nucera – potrebbe essere lambito dalle code di perturbazioni”.