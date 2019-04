ROMA – Ultimo weekend di aprile con un tempo ancora altalenante: le previsioni meteo annunciano un sabato 27 aprile di sole e una domenica 28 aprile con nubi al Nord-Est e al Centro Italia.

Dopo un venerdì 26 aprile piovoso, una tregua di sole è prevista per sabato, con una nuova perturbazione domenica al Nord-Est e in parte del Centro che risparmia le gite del primo maggio.

I vacanzieri del ponte, secondo le previsioni fornite da Meteo Expert, dovranno fare i conti con una situazione meteo incerta, con temperature in discesa ma nella norma per il periodo.

“La perturbazione che venerdì ha attraversato il Centro Nord raggiungerà le regioni meridionali nella notte di sabato, per poi abbandonare il Paese, consentendo un generale miglioramento del tempo. Il sistema perturbato sarà seguito da aria un poco più fresca- spiegano i meteorologi- che determinerà un calo delle temperature anche al Sud. Domenica mattina una nuova perturbazione, accompagnata da aria relativamente fredda, si porterà a ridosso delle Alpi e si sposterà poi verso sudest, dando origine ad una nuova fase di tempo instabile sulle regioni nordorientali e su parte del Centro. Le temperature si abbasseranno sensibilmente sul Nord-Est”.

Martedì, secondo Meteo Expert, tempo in generale miglioramento. Da segnalare qualche temporale sul Lazio centro-meridionale e nell’est della Sardegna. Temperature in aumento al Centro-Nord. Mercoledì 1° maggio tempo soleggiato su quasi tutto il Paese. Nubi e qualche rovescio nella prima parte della giornata sulla Sicilia orientale, in Calabria e sul Salento. Temperature in generale aumento. (Fonte: Ansa)