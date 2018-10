ROMA – A partire da domani, giovedì 18 ottobre, il tempo in Italia è previsto in netto miglioramento grazie ad una temporanea rimonta dell’alta pressione, la quale sarà responsabile anche di una nuova impennata delle temperature. Ma sarà una breve parentesi, in quanto un’irruzione fredda dai Balcani, la prima di stampo invernale, è pronta ad abbattersi sulla penisola entro l’inizio della prossima settimana.

Il fine settimana, 20 e 21 ottobre, inizierà nel migliore dei modi. Sabato 20 ottobre sarà una splendida giornata all’insegna del sole e di un clima caldo, certamente più da fine estate che autunnale. Non sono previste precipitazioni da Nord a Sud. Il sole sarà protagonista anche nella prima parte di domenica, ma attenzione, dal pomeriggio lo scenario cambierà completamente in quanto si faranno sentire i primi effetti delle correnti fredde nord-orientali. Entro la serata di domenica infatti avremo delle conseguenze anche a livello di precipitazioni, con prime piogge al Nordest e sul versante adriatico, poi entro la nottata poi i fenomeni si estenderanno un po’ a tutta l’Italia.

Il weekend inizierà con super caldo, con le temperature che toccheranno punte di quasi 30°C, in particolare sulle regioni centrali tirreniche, dove sembrerà quasi di essere ancora in estate. Ma in 24 ore passeremo dalla quasi estate al quasi inverno: nel corso di domenica ci attende infatti una vera e propria svolta fredda che ci catapulterà in pieno autunno, per poi addirittura avere un assaggio invernale entro l’inizio della prossima settimana, quando i valori termici scenderanno ulteriormente.