In Italia nel weekend arriva il vento gelido dalla Russia, le previsioni meteo dicono che ci saranno temperature sotto o vicino lo zero nel fine settimana in gran parte dell’Italia. Lo confermano i metereologi di 3BMeteo che annunciano il calo a picco delle temperature previsto per i prossimi giorni.

“Nei prossimi giorni aria gelida dalla Russia raggiungerà l’Italia – fanno sapere da 3BMeteo.com -. Le temperature saranno in calo sotto i venti anche forti dai Balcani, che soffieranno di grecale con raffiche anche di oltre 50-60km/h specie tra venerdì e sabato”.

Meteo, le previsioni per il weekend

Al Nord nei prossimi giorni cielo a tratti coperto con nevicate deboli sui rilievi centro-occidentali e sull’Appennino ligure a 600m. Piovaschi su coste toscane e laziali, qualche temporale in Sardegna e maltempo su coste tirreniche meridionali con neve fino in collina.

Sabato 16 gennaio anche ci sarà un’ondata di freddo. Temperature vicine allo zero con qualche grado in più solamente al Sud, dove tuttavia soffieranno intensi venti. Possibilità anche di qualche temporale sui settori ionici e tirrenici siciliani.

Secondo gli ultimi aggiornamenti le novità più importanti sono attese per domenica 17 quando l’arrivo di un vortice ciclonico alimentato da correnti polari farà peggiorare le condizioni meteo. Piogge su Sardegna, Liguria e alta Toscana. Col passare delle ore le precipitazioni si estenderanno anche a Emilia Romagna ed Umbria e, visti valori termici particolarmente bassi, non si esclude la possibilità di nevicate fin sulle zone pianeggianti. Possibili fiocchi quindi in città come Bologna, Cesena, Perugia e Assisi. Entro sera la neve si spingerà fin sulle colline di Toscana e Marche. (Fonti 3bmeteo e ilmeteo.it).