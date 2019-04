ROMA – “Entro due anni le discariche saranno sature in tutto il Paese. Al Sud le prime situazioni di emergenza”. E’ il dato che emerge dal rapporto presentato a Roma da Fise Assoambiente. “In Italia – osserva il report – si producono ogni anno 135 milioni di tonnellate di rifiuti speciali e circa 30 di rifiuti urbani, di cui avviamo a riciclo, rispettivamente, il 65% (92 milioni di tonnellate) e il 47% (15 milioni di tonnellate)”.

Per contrastare la piaga dell’inquinamento, il rapporto “Per una strategia nazionale dei rifiuti” propone quattro direttrici lungo le quali deve muoversi il nostro Paese per conseguire gli obiettivi fissati dalla normativa europea per il 2035. Il primo passo è “limitare l’import/export da e per l’Italia, che mette in movimento ogni anno 9,5 milioni di tonnellate (circa 6 in entrata e 3,5 in uscita)”.

Occorre inoltre dotarsi di impianti “adeguati al nostro fabbisogno, pianificando la realizzazione nei prossimi 16 anni nelle filiere del riciclo, della digestione anaerobica, della termovalorizzazione e della discarica per gestire i flussi dei rifiuti urbani e speciali”.

Terzo punto: bloccare il “turismo dei rifiuti” all’interno dei confini nazionali, con particolare riferimento agli urbani, “movimentati da una Regione all’altra per carenza della necessaria impiantistica di smaltimento (soprattutto al Sud)”.

Fise Assoambiente raccomanda infine di riconsiderare la gestione delle discariche, facendo riferimento solo a “impianti moderni e sostenibili cui destinare esclusivamente le frazioni residuali opportunamente trattate”. (fonte ANSA)