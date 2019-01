ROMA – Romani a piedi domenica: il 13 gennaio torna il blocco totale del traffico per auto e moto nella Capitale. Si tratta del terzo appuntamento delle domeniche ecologiche, provvedimento emesso dalla sindaca Virginia Raggi per contenere le emissioni inquinanti e contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della qualità dell’aria e a un uso responsabile delle fonti energetiche.

L’iniziativa prevede il divieto totale della circolazione ai veicoli dotati di motore endotermico nella Ztl Fascia Verde del Pgtu (il Piano generale del traffico urbano). La limitazione è estesa anche agli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 6. Il blocco del traffico sarà nelle fasce orarie 7:30-12:30 e 16:30-20:30.

Possono circolare solo i seguenti veicoli:

Veicoli a trazione elettrica o ibridi Veicoli alimentati a gpl, metano e bifuel (benzina/gpl o metano) Autoveicoli a benzina Euro 6 Ciclomotori con motore 4 tempi Euro 2 e successivi Motocicli a 4 tempi Euro 3 e successivi Veicoli di polizia, soccorso ed emergenza Veicoli di pronto intervento, raccolta rifiuti Trasporto collettivo pubblico e privato, taxi, veicoli con contrassegno invalidi

Eventuali deroghe specifiche sono riportate nell’Ordinanza, consultabile online sul sito di Roma Capitale. Inoltre, gli impianti termici dovranno essere gestiti in modo da garantire una temperatura dell’aria negli ambienti non superiore a 18°C o 17°C in funzione del tipo di edificio.

La polizia Locale di Roma Capitale dovrà provvedere alla vigilanza al fine di garantire l’osservanza del provvedimento di limitazione della circolazione da parte della cittadinanza.