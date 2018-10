ROMA – Prosegue la distribuzione dei kit per la nuova raccolta differenziata porta a porta sul territorio del VI e X Municipio a Roma. I nuovi contenitori sono muniti di un chip per una raccolta sempre certificata.

“Vogliamo ricordare – ha detto il sindaco di Roma Virginia Raggi – che gli utenti che vivono in condomini con più di 7 abitazioni ricevono il materiale informativo ed il calendario dei ritiri, direttamente dall’amministratore dello stabile che avrà in dotazione anche i bidoni carrellati muniti di Tag RFID per la tracciabilità del conferimento delle varie tipologie di materiali”

In quest’ultimo caso i cittadini devono raccogliere le varie frazioni nei contenitori assegnati al condominio che, custoditi all’interno, verranno portati su strada nei giorni e negli orari stabiliti dal calendario di raccolta. Chi invece abita in villette o in condomini di massimo 7 appartamenti riceve, oltre al calendario di raccolta e al materiale informativo su come separare i rifiuti, anche quattro contenitori con coperchio di colore diverso: marrone per scarti alimentari e organici, giallo per imballaggi in plastica e metallo, blu per gli imballaggi di carta e cartoncino, grigio per i materiali indifferenziati.

La Raggi ha precisato che anche in questo caso l’esposizione in strada dei contenitori è a cura degli utenti, ed avviene tre volte a settimana secondo un calendario semplificato che abbina ogni volta l’umido ad una delle frazioni secche: “Resta confermata la modalità di conferimento del vetro nelle campane verdi presenti in strada. Ringrazio i cittadini per il grande sforzo e per l’impegno nel cambiare le proprie abitudini. Insieme avanziamo verso una città sostenibile”.

Quali sono gli orari della nuova raccolta differenziata

Con la nuova raccolta differenziata, che dovrebbe partire lunedì 22 ottobre, ci saranno nuove fasce orarie da rispettare. Se nel quartiere dove risiedete l’orario della raccolta da parte dell’Ama è dalle 19 alle 21, i contenitori dovranno esser posti all’esterno della vostra abitazione in concomitanza dell’orario di inizio. I contenitori dovranno essere ritirati, o dopo il passaggio della nettezza urbana, o entro le 9 del mattino del giorno seguente. Se nelle ore predisposte, la nettezza urbana non dovesse passare, sarà possibile fare reclamo attraverso il numero verde 800867035. Nel caso non ci fosse la possibilità di esporre all’esterno i contenitori nelle fasce orarie adibite alla raccolta, onde evitare multe, è consigliato tenerli nella propria abitazione.

Se i nuovi contenitori vengono rubati

Nel caso uno o più contenitori dovessero essere rubati, dovrete recarvi alla stazione dei Carabinieri più vicina per effettuare una denuncia. Dovrete sempre portare con voi il modulo (Attestazione consegna kit utenze domestiche) che l’Ama vi ha rilasciato, sul quale troverete i quattro codici QR dei vostri contenitori.