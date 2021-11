Nel Regno Unito la maggior parte di brand delle salviettine umidificate potrebbe essere vietata per impedire che danneggino il pianeta e al contempo intasino i i servizi igienici. E’ quanto ha annunciato il Segretario di Stato per l’ambiente, l’alimentazione e gli affari rurali del Regno Unito, George Eustice. Ha accusato infatti chi butta le salviettine nel water di causare intasamenti nelle fogne. Il ministro sta inoltre valutando la possibilità di togliere dal mercato le salviettine realizzate con plastiche inquinanti.

Le salviettine umidificate e gli intasamenti

Secondo quanto riferisce il Sun, ogni anno nel Regno Unito vengono buttate nei water ben 11 miliardi di salviettine umidificate non biodegradabili e causano il 93% delle ostruzioni. In Parlamento è stato allora presentato un disegno di legge per sostituirle con alternative eco-compatibili.

Alla domanda se i ministri sostengono il disegno di legge, Eustice ha parlato del rischio di intasamento. “Le persone non riescono a capirlo e le buttano nei gabinetti. E ciò provoca la stragrande maggioranza delle ostruzioni a cui stiamo assistendo nel sistema fognario. I cosiddetti fatberg (letteralmente iceberg di grasso, di unto) spesso alla base hanno le salviette umidificate. Possono essere utilizzati materiali più sostenibili, biodegradabili, dunque stiamo consultando se dovremmo presentare dei regolamenti mirati a limitare i tipi di materiali che potranno essere utilizzati”. Nelle fogne le salviettine umidificate rimangono integre e si trasformano in un ammasso che ostruisce gli scarichi.

Finiscono tutte nel Tamigi

Fleur Anderson, deputata laburista, ha colto al volo l’occasione del vertice sul clima Cop26 a Glasgow, per riaccendere la richiesta di agire. Sostiene che una stazione di depurazione nell’East London ogni giorno elimina 30 tonnellate di salviettine umidificate.

Ha spiegato: “Nel 2019, in sole due ore sono state contate e rimosse 23.000 salviette umidificate da un singolo tratto della battigia del Tamigi. Ed è ancor più terrificante se si considera che la nostra dipendenza dalle salviettine umidificate aumenta di giorno in giorno. Non sta causando solo danni ambientali e inquinando gli ambienti marini, ma alle società idriche costa circa 100 milioni di sterline all’anno per eliminare 300.000 ostruzioni. Sono soldi che in seguito, ogni mese finiscono nelle nostre bollette dell’acqua”. La deputata ha sottolineato che non è un atto d’accusa contro le salviettine umidificate in generale ma esorta a sostituirle con altre senza microplastiche.