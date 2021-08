San Lorenzo, stelle cadenti spettacolari in arrivo: sciame sismico con picchi di 100 meteore l’ora

Sarà un San Lorenzo accompagnato da stelle cadenti spettacolari quello di oggi, 10 agosto 2021: merito di uno sciame sismico che annuncia picchi di 100 meteore l’ora. La condizione irrinunciabile per non perderle è trovarsi in un luogo buio, lontano dalle luci dei centri abitati.

Come accade da molti anni le stelle cadenti d’agosto, le Perseidi, non offriranno lo spettacolo migliore nella notte di San Lorenzo, il 10 agosto, ma raggiungeranno il picco il 12.

Stelle cadenti? No, polveri

Va però detto che le stelle cadenti non hanno nulla a che vedere con le stelle vere e proprie: sono infatti minuscole polveri che entrano nell’atmosfera della Terra a decine di migliaia di chilometri orari e che, con l’attrito, sviluppano una scia luminosa che illumina il cielo. E’ proprio questa scia, detta anche meteora, che viene definita stella cadente.

E se è vero che le stelle cadenti si possono vedere in teoria in qualunque periodo dell’anno, in questi giorni la concentrazione di sciami è più alta per via della posizione della Terra, che in questo momento attraversa una zona dello spazio in cui queste polveri sono lasciate da una cometa.

Quando si vedono meglio le stelle cadenti di San Lorenzo

A differenza della vulgata, poi, non è la notte di San Lorenzo quella in cui si osservano meglio le stelle cadenti, bensì le notti tra l’11 e il 13 agosto. In tutta la settimana, comunque, è possibile vederle osservando ad occhio nudo il cielo verso le 22, meglio se lontani dalle luci della città.