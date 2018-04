ROMA – Smog in città, come fare per evitarlo? L’associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa) ha messo a punto un piccolo vademecum, semplice da consultare e da usare quotidianamente con alcuni piccoli consigli.

1 – Camminare fa bene ed aiuta l’ambiente, per le vostre passeggiate preferite i parchi o i viali alberati, qui lo smog è meno assillante e sopratutto camminate sempre sul marciapiede.

2 – La bicicletta è il mezzo più salutare ed ecologico, ma ricordatevi di non circolare sui marciapiedi e di rispettare i pedoni e i segnali stradali, preferendo laddove esistono le piste ciclabili.

3 – Il monopattino sempre più in voga è un mezzo pratico e divertente e anche facilmente trasportabile sui mezzi pubblici e sui treni.

4 – Scegliete di muovervi con i mezzi pubblici, tram e autobus ma anche metropolitane lasciando a casa la macchina anche se occorre in alcune zone una rimodulazione con migliori collegamenti orari dei mezzi pubblici e dei treni tra città ed hinterland.

5 – Per muovervi in città prediligete il car pooling e il car sharing strumenti sempre più diffusi ed accessibili

6 – Usate l’auto solo se strettamente necessario, anche per andare al supermercato o per portare i bambini a scuola prediligete le passeggiate all’uso dell’auto specialmente nelle giornate di sole. Ormai si usa l’auto anche per piccoli spostamenti e questo influisce molto.

7 – Usate il treno per gli spostamenti di media e lunga distanza, anche se spesso i treni andrebbero migliorati negli orari e nella puntualità prevedendo maggiori e più frequenti corse tra le città maggiori ed i centri urbani minori dove la rete ferroviaria è ancora carente e latente.

Questi i consigli dell’associazione che da anni si occupa di ambiente e diritti degli animali. Pochi e semplici accorgimenti per migliorare la qualità della vita di tutti, non solo la propria.