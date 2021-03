Sostenibilità ambientale: una nuova sfida per tutti, anche per gli aeroporti di Milano. Posto che la stragrande maggioranza delle emissioni prodotte dal trasporto aereo sono dovute agli aerei in volo e non alle operazioni di terra, gli aeroporti in questi anni hanno comunque voluto fare la loro parte nella mitigazione della CO2 emessa e nella loro sostenibilità ambientale a 360 gradi.

Il covid19 ha rallentato – in alcuni casi addirittura bloccato – molti investimenti green, ma lo sforzo di SEA, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, è quello di continuare in un percorso intrapreso da tempo e nel quale crede fortemente.

Le nuove navette passeggeri e i mezzi operativi elettrici

Uno degli aspetti che più impatta sulle emissioni di CO2 degli aeroporti sono le operazioni di piazzale. Queste riguardano diverse attività: dalla movimentazione degli aeromobili alla gestione dei bagagli, fino al trasporto dei passeggeri. SEA sta sviluppando diversi progetti per abbattere queste emissioni, tra cui il rinnovamento della flotta Cobus, le navette passeggeri. Nel corso del 2021, infatti, entreranno a far parte della flotta di Malpensa sette e-Cobus 3002, che potranno crescere fino a 13 nei prossimi anni.

Malpensa è stata inoltre dotata del nuovo “push Lektro”, un mezzo operativo che verrà impiegato per movimentare un’ampia gamma di aeromobili. Totalmente elettrico, dispone di un pacco batterie al litio che ne garantisce l’autonomia per un’intera giornata di lavoro, con un tempo di ricarica di appena 4 ore. Questo, insieme all’inserimento di eCobus elettrici, sarà il primo passo per rendere, nel tempo, l’intero parco mezzi completamente elettrico e a emissioni zero.

Parallelamente al rinnovamento dei bus, la società sta investendo per sostituire nei prossimi anni buona parte della propria flotta migrando verso l’alimentazione elettrica. Ad oggi la flotta operativa di Malpensa e Linate è costituita da circa 250 mezzi, di cui 20 sono già auto elettriche noleggiate a inizio 2014. Per fine 2022 è previsto il rinnovamento completo della flotta. Nell’ambito del progetto di evoluzione sostenibile dell’azienda in collaborazione con Engie, il numero di mezzi elettrici salirà gradualmente con l’obiettivo di raggiungere l’80% del totale a disposizione.

La Nuova Linate: sempre più Green

Iniziati nel 2019, i lavori per il restyling di Linate stanno per volgere al termine, restituendo alla città di Milano un city airport completamente rinnovato e votato alla sostenibilità ambientale. Frutto di un investimento che supera i 200 milioni di euro, la nuova Linate sarà un esempio di attenzione ai temi green nel panorama aeroportuale italiano ed europeo grazie all’attenzione per i materiali usati nel corso dei lavori, alla riduzione dell’impatto che lo scalo avrà sul territorio e grazie a soluzioni innovative, come le nuove macchine per i controlli di sicurezza che permettono al passeggero di non dover gettare via i liquidi, salvando ettolitri d’acqua nel corso dell’anno.

SEA Energia, tra grandi investimenti e migliorie

Gli investimenti per la sostenibilità ambientale non riguardano soltanto gli scali, ne è l’esempio SEA Energia Spa, la società partecipata da SEA che si occupa di produrre energia elettrica, termica e frigorifera per gli aeroporti di Milano. A inizio 2021 è stata acquisita la nuova turbina a gas SGT 700 di Siemens, frutto di un investimento importante che permetterà il taglio del 70% delle emissioni inquinanti dovute alla produzione di energia rispetto a quella precedentemente in uso, già a partire da quest’anno.

Il covid19 ha rallentato gli investimenti sulle tematiche green, ma gli aeroporti italiani, tramite l’associazione di categoria Assoaeroporti, stanno comunque perseguendo questa via, chiedendo con forza di essere inclusi all’interno del Recovery Plan per continuare sulla strada della sostenibilità, ormai irrinunciabile per lo sviluppo del settore.