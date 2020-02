ROMA – La coda della tempesta Ciara che sta spazzando l’Europa centrale è giunta anche in Italia. La tempesta sta interessando la Sardegna e le regioni del Centro Italia. Le previsioni per la giornata di oggi, 10 febbraio, e per la prossima notte indicano raffiche di burrasca sull’Isola ma anche su Marche, Abruzzo e Molise. I venti soffieranno con punte di 80-100 Km/h e i mari risulteranno molto mossi.

In particolare, si farà sentire il Libeccio che raggiungerà i 70-90 km/h sui settori occidentali italiani. I mari saranno in burrasca, soprattutto quello Ligure. Tuttavia, l’arrivo di venti occidentali sullo Stivale provocherà un aumento della temperature con valori oltre la norma. Attesa pioggia sull’alta Toscana e su alcuni tratti del Lazio della Campania fino alla Calabria. Poi tra giovedì 13 febbraio e le prime ore di venerdì 14 il meteo peggiorerà al Nord con piogge e qualche nevicata sui rilievi alpini. Già nel corso di venerdì mattina però, il meteo andrà migliorando al Nord ma peggiorerà al Centro.

Tempesta Ciara, la situazione nel resto d’Europa

In Corsica nella notte tra lunedì e martedì sono attese raffiche di vento a circa 200 chilometri all’ora. La tempesta Ciara, che in Germania è stata chiamata Sabine, ha provocato domenica l’interruzione dei traghetti sulla Manica, che sono ripresi lunedì mattina. In Francia, dove 42 dipartimenti sono stati posti in allerta arancione e 130 mila abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica per la caduta delle linee, sulle cime di monti Vosgi si sono registrate raffiche a 160 km/h. All’aeroporto di Parigi Charles De Gaulle una cinquantina di voli erano stati annullati, altri 150 a Colonia e a Düsseldorf. Sempre in Germania si sono registrati diversi feriti, di cui tre in gravi condizioni. Bloccato il treno ad alta velocità Amsterdam-Berlino per un albero caduto sui binari. Sulle isole britanniche Ciara ha fatto registrare venti di 150 km/h in Galles e 62 mila abitazioni sono rimaste al buio, altre 10 mila in Irlanda. Massima allerta anche in Belgio e in Olanda, all’aeroporto di Amsterdam annullati 240 voli. Il vento è stato così forte da Ovest che è stato battuto il record per il collegamento aereo in minor tempo tra New York e Londra. (fonte