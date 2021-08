Vuoto a rendere, allo studio una legge per il riutilizzo di bottiglie, lattine e fiaschi in vetro, plastica e alluminio (foto Ansa)

Per arginare l‘inquinamento da plastica torna il vuoto a rendere delle bottiglie: il decreto Semplificazioni reintroduce i criteri per il sistema di resi per le bottiglie, i fiaschi e le lattine di vetro, alluminio e plastica.

Una legge per il vuoto a rendere di bottiglie, lattine e fiaschi

Si sta studiando una cauzione per gli imballaggi riutilizzabili usati per le bevande, anche se al momento non sono noti i dettagli. Quel che si sa è però che i negozianti che adotteranno questa nuova misura potranno ottenere degli incentivi economici.

L’obiettivo del governo è di estendere il riutilizzo non solo in circuiti commerciali minori, ma anche in circuiti commerciali più ampi e non solo per il vetro, ma anche per materiali come l’alluminio e la plastica.

La direttiva contro la plastica usa e getta

La legge sulla cauzione per i vuoti a rendere va da integrarsi con la direttiva Sup (Single use plastics) che intende limitare l’utilizzo di bastoncini cotonati, posate, cannucce e piatti di plastica usa e getta.

La direttiva europea contro la plastica usa e getta entrerà in vigore in Italia il 1° gennaio prossimo.