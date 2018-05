BANGALORE – Il lago Bellandur prende fuoco. Non è la prima volta che questo bacino del Karnataka indiano, vicino a Bangalore, dà spettacolo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui, Ladyblitz – Apps on Google Play] Colpa del mix di rifiuti e liquami, industriali e domestici, che inquinano le sue acque.

A volte si forma così una densa schiuma bianca che ricopre la superficie del lago. Altre volte queste stesse sostanze inquinanti prendono fuoco, dando luogo ad alte colonne di fumo visibili a chilometri di distanza.

L’incendio più importante degli ultimi mesi è stato il 19 gennaio scorso ed è durato 30 ore, e ha ricoperto di cenere gli edifici in un raggio di dieci chilometri. Ma i roghi si verificano con una certa frequenza, innescati dal metano prodotto dall’inquinamento delle sue acque prive di ossigeno.

A nulla servono il trattamento delle acque reflue e il divieto di usare il lago e i suoi fiumi come una discarica. Gli impianti di depurazione su larga scala entreranno in funzione non prima del 2020, e comunque difficilmente riusciranno a contenere i rifiuti di una città come Bangalore, da dieci milioni di abitanti, in cui scaricare quel che non serve più nel lago è diventata ormai una abitudine consolidata.