ROMA – Quest’anno ci sono più zanzare in Italia: in alcune zone l’aumento è stato addirittura del 50%. Secondo i numeri pubblicati da Paolo Magliocco su La Stampa le regioni più tartassate sono state Piemonte (con aumenti appunto fino al 50%) ed Emilia Romagna (dove l’aumento è stato in media del 20-30%, cioè il 60% in più rispetto alla media del 2017) [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Come proliferano questi insetti? Ovviamente la condizione climatica ideale è il caldo (anche se ogni tipologia di zanzara necessita di condizioni differenti): attorno ai 30 gradi possono bastare una settimana o dieci giorni per passare dall’uovo, alla larva, all’insetto alato. Quindi più fa caldo peggio è, per l’uomo si intende.

Spiega Magliocco: