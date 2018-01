ROMA – La storia d’Italia tramite il servizio militare. Il 23 agosto 2004 con la legge Martino il Governo italiano ha approvato la sospensione del servizio di leva obbligatorio per tutti i giovani uomini italiani al compimento della maggiore età, sollevando così opinioni favorevoli e contrastanti. Si tratta di una istituzione durata ben 143 anni che oggi è obbligatoria solo in caso di guerra o di gravissime crisi internazionali.

Da sempre al centro del dibattito, tra favorevoli è contrari, è indubbio che il servizio militare ha fatto un bel pezzo della storia d’Italia. Per moltissimi di noi è stato un momento indimenticabile della nostra vita, e non si può non ammettere che le grandi fasi della storia nazionale sono state caratterizzate anche da questo sistema. È per questo che Blitz Quotidiano vuole celebrare la storia d’Italia coinvolgendo i propri lettori e stimolandoli a raccontare la propria esperienza attraverso una foto, un articolo, una cartolina o un ricordo.

Ti invitiamo dunque a mandarci una tua foto mentre eri in servizio proprio per raccontare la storia d’Italia. È una iniziativa che abbiamo pensato per celebrare il bel Paese, alla cui fine sarà redatta una pagina sul nostro sito che raccoglierà le più belle foto, le più emozionanti, quelle capaci di suscitare emozioni e farci rivivere alcuni dei momenti che hanno caratterizzato e segnato la nostra Nazione

