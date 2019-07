MILANO – Dal 13 al 21 luglio la Fondazione Stelline ospita nel Chiostro la mostra Bauer From A to B, l’esposizione dei progetti realizzati dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Bauer di Afol Metropolitana.

In mostra 225 opere, tra fotografie e video, realizzate dai 200 alunni che hanno frequentato i corsi di fotografia, comunicazione visiva e illustrazione nell’anno 2018-2019. Si tratta di un percorso espositivo che è il risultato del lavoro degli studenti sui temi proposti in classe, con una riflessione sull’opera di Leonardo da Vinci in occasione dei cinquecento anni dalla morte dell’artista.

Nella sala Verdi trova spazio una scultura modulare realizzata dagli studenti del corso di Video Projection Mapping. Gli studenti hanno lavorato sul concetto di percezioni e illusioni ottiche, prendendo come riferimenti visivi Victor Vasarely e Maurits Cornelis Escher. Inoltre nella sala sono proiettati i video realizzati all’interno dei percorsi di Motion Design, ispirati a Leonardo Da Vinci, insieme a quelli di Cinema 4D e i brevi documentari realizzati dagli studenti del corso di Videomaking.

Quest’anno la mostra si arricchisce di due progetti degli studenti di Afol Moda, scuola di formazione professionale del settore fashion design. La riflessione sull’opera di Leonardo da Vinci, attraverso la collezione donna “Leosophia”, ispirata al genio poliedrico di Leonardo da Vinci. E la collezione bambino ispirata a una fiaba illustrata creata da un ex allievo del Bauer.

“Sostenere i percorsi alla formazione delle nuove generazioni è tra i principali obiettivi della Fondazione Stelline e la collaborazione con Afol Metropolitana è sempre più stretta”, sottolinea il presidente PierCarla Delpiano. “Sta ormai diventando un appuntamento irrinunciabile l’esposizione dei lavori degli studenti del CFP Bauer, ma quest’anno abbiamo anche voluto metterli alla prova, perché due iscritti al loro corso di Fotografia sono stati selezionati per prendere parte al nostro progetto di comunicazione attraverso Instagram “Leonardo Influencer”, sostenuto e promosso da Fondazione Stelline, Yes Milano, LabCom dell’Università Cattolica e Afol Metropolitana”.

Da oltre mezzo secolo il CFP Bauer forma professionisti della fotografia e della comunicazione visiva, fornendo proposte formative di qualità e secondo una logica di costante aggiornamento e di sviluppo di competenze nelle professionalità contemporanee.

BAUER FROM A TO B

Orario apertura: martedì – domenica, h. 10.00-20.00 (chiuso il lunedì)

Ingresso libero

Fondazione Stelline, c.so Magenta 61, Milano