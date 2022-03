Comprano una statua da giardino e dopo vent’anni scoprono che è del Canova. Valore stimato: tra i 5 e gli 8 milioni di sterline

Comprano ad un’asta una statua da giardino e dopo vent’anni scoprono che si tratta della “Maddalena giacente” di Antonio Canova. Valore stimato: tra i 5 e gli 8 milioni di sterline. La statua all’epoca fu comprata per circa 5mila sterline. A raccontare la storia è il Gazzettino.

La storia della “Madonna giacente”

Commissionata nel 1819 dall’allora ministro inglese Robert Kenkinson, secondo conte di Liverpool, per 1.200 ghinee (una cifra che oggi corrisponderebbe a 13mila euro), la statua è uno degli ultimi lavori del maestro del neoclassicismo. Dopo la morte del politico inglese nel 1828, il fratello Charles l’ha messa all’asta nel 1852. Quattro anni più tardi l’opera è ricomparsa tra le proprietà di lord Ward, Conte di Dudley, che l’ha esposta a Londra e Manchester. La Maddalena passa poi di mano al figlio che la vende in un momento di difficoltà. A comprarla è poi sir Herbert Smith, un produttore di tappeti. E’ in questo momento che se ne perdono le tracce. Tra i proprietari successivi vi è Violet van der Elst, attivista inglese, che pare l’avesse esposta nel suo giardino dopo averla acquistata nel 1938 col nome generico di ‘figura classica’.

“Un’opera cercata per decenni dagli studiosi”

Proprio la particolare bellezza della statua ha convinto gli ultimi proprietari a contattare un esperto d’arte, Francis Outred, che dopo una attenta analisi la attribuisce al Canova. Per Mario Guderzo, ex direttore del Museo Gypsoteca Canova di Possagno, dove è presente un modello in gesso, si tratta “di un miracolo”. “Quest’opera è stata cercata per decadi dagli studiosi – ricorda – quindi la sua scoperta è di fondamentale importanza per la storia dell’arte”.