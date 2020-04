ROMA – “Siamo noi le vere mostre!”. E’ l’appello delle artiste madri che, in questo momento di difficoltà che ci accomuna tutti a a causa dell’emergenza coronavirus, in una lettera aperta chiedono sostegno alle istituzioni, più diritti, in sostanza di essere riconosciute in quanto mamme lavoratrici.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera e le 74 firme in calce:

Siamo artiste visive, abbiamo molti anni di lavoro e di ricerca alle spalle, un’alta formazione accademica, e ci scontriamo con l’assenza di diritti su tutti i fronti. Siamo anche madri, e questo ci fa vivere un’ulteriore forma di disparità.

Già prima della pandemia non avevamo la possibilità di accedere al congedo di maternità e di usufruire di quello parentale, di iscrivere figli e figlie ad asili nido e scuole dell’infanzia pubbliche, in quanto per lo Stato e le Istituzioni noi siamo “disoccupate”.

Non abbiamo nessun sostegno in caso di malattia o infortunio, perché a differenza di quanto avviene in molti Stati europei in Italia la nostra categoria professionale non esiste.

Le nostre difficoltà quotidiane, in questo periodo di crisi sono diventate insostenibili. L’emergenza sanitaria ci ha esposto, come tante altre soggettività precarie, ad una grave insicurezza economica e sociale, rendendo evidenti i paradossi del settore culturale di cui facciamo parte.

Abbiamo mutui per la casa e affitti da pagare, i costi degli studi in cui lavoriamo, ora disabitati, da sostenere e nessuna entrata su cui contare.

Come se non bastasse constatiamo che neanche in questa situazione veniamo considerate come professioniste, né dallo Stato e dalle altre Istituzioni pubbliche e tantomeno dal sistema dell’arte.

È sul lavoro di noi artiste e artisti che si basano le attività di tantissime persone impegnate nel settore culturale, eppure, quotidianamente ci confrontiamo con richieste di lavoro non retribuito.

Questo è un profondo problema culturale. Non lavoriamo per la nostra “visibilità” o per la tanto decantata retorica della “passione”, lavoriamo per portare avanti la nostra ricerca e vivere degnamente la nostra esistenza.

Non si può sempre tagliare la voce di spesa relativa al compenso dell’artista. Non possiamo più permettere questo stato di sfruttamento.

In Italia non viene sostenuta la sperimentazione in campo artistico, ad esempio attraverso dottorati e assegni di ricerca.

Non esiste alcun sussidio per gli artisti e le artiste visive nonostante la nostra peculiarità lavorativa che include lunghi periodi senza alcun guadagno e a differenza di altri paesi Europei non abbiamo nessun sistema contributivo.

Non è accettabile che le Accademie di Belle Arti continuino a formare artisti e artiste, i musei a commissionarne le opere e le gallerie a venderle, se l’artista come figura professionale non è riconosciuta da nessuna parte.

Questa condizione di precarietà, per noi che siamo anche madri è sistematica.

Nell’assoluta mancanza di qualsiasi forma di tutela, la maternità rischia di costituire la negazione dell’operare artistico stesso.

Il processo creativo è fatto di tempi e modi che non sono compatibili con la vita domestica perché ancora oggi il peso maggiore dell’accudimento e della gestione famigliare ricade sulle donne.

Non si può pensare che si possa lavorare e occuparsi dei figli senza un giusto sostegno alla cura e alla ricerca da parte dello Stato e le Istituzioni.

Se molte colleghe hanno fatto della maternità un tema centrale del proprio lavoro, questa è la dimostrazione di quanto possa essere forte il desiderio di esistere e di creare e di quanto questa condizione possa arricchire la pratica artistica stessa.

In Italia c’è una grave disattenzione verso le necessità delle artiste madri. Non esistono sostegni specifici e mirati da parte di fondazioni, residenze per artisti o musei e a tutto questo si aggiunge la quasi totale mancanza di un adeguato spazio dato al dibattito di tutti questi temi. E’ un disinteresse che non possiamo più accettare.

Troppe volte siamo state escluse dai programmi di residenza perché incinte o con famiglia al seguito o abbiamo dovuto rinunciare ad incarichi importanti ad esempio nelle Accademie.

Perché la maternità fa paura, perché va pagata, perché richiede attenzione e cura, perché cambia la nostra percezione del tempo, perché fa perdere il controllo sulle persone e sui corpi.

Vogliamo che l’attività artistica acquisti la legittimità di una categoria professionale, per uscire da una condizione di sfruttamento ed informalità e dalla diffusa percezione che sia un hobby, per privilegiati o folli, e non una vera scelta lavorativa.

Vogliamo che ci venga riconosciuto il congedo di maternità e tutti gli altri ammortizzatori sociali previsti per le donne lavoratrici con figli.

Vogliamo che le istituzioni dell’arte inizino a mettere in pratica quelle idee d’impegno sociale che fino ad ora hanno veicolato, attraverso le opere degli artisti e delle artiste, solo formalmente.

Immaginiamo un sistema solidale e collaborativo, in cui sia contemplato il tempo della maternità, come possibilità di scelta libera e incondizionata e in cui il tempo della ricerca sia considerato come momento imprescindibile alla produzione artistica.

Scriviamo come artiste madri, perché per noi l’essere madri disegna il perimetro di una lotta che riguarda tutte le genitorialità e anche chi i figli non li ha o non li vuole e crediamo che quando saranno garantiti i nostri diritti, lo saranno anche quelli delle altre soggettività discriminate.

Ci rivolgiamo alle nostre colleghe, ai nostri colleghi e alle persone con cui collaboriamo: è ora di cambiare il nostro sguardo.

Lottiamo per avere delle relazioni di lavoro eque. Non accettiamo e non proponiamo lavori che non siano pagati.

Ci rivolgiamo al Governo, alle Istituzioni, e a tutti gli operatori culturali: è ora di riconoscerci.

Firmato da:

1 Sara Basta, artista visiva e docente presso l’Accademia di Belle Arti, Roma

2 Francesca Grossi, artista visiva, duo Grossi Maglioni, Roma

3 Vera Maglioni, artista visiva, duo Grossi Maglioni, Roma

4 MariaPia Picozza, artista visiva, Roma

5 Valeria Carrieri, artista visiva, Roma

6 Simona Merra, Roma

7 Valeria Pica, GSSI, L’Aquila

8 Azzurra Malgieri, Roma

9 Francesca Bonci è pienamente d’accordo! Roma

10 Gianfranco Mirai Pulvirenti, fotografo, Roma

11 Alfonso Spina, ARB RIBA Architect, Londra

12 Luana Perilli, artista e docente

13 Simona Lobefaro

14 Luca Valerio, artista visivo e docente presso l’Accademia di Belle Arti, Roma

15 Jacopo Natoli, anartista e maestro ignorante

16 Filippo Lupano, ostetrico, Roma

17 Laura Salvi

18 Francesca Pacini, didatta dell’arte

19 Cristina Cobianchi, Presidente AlbumArte Roma

20 Mari Revoltella, interior decorator painter artist, London

21 Daniele Spanò

22 Rossan Bonfini, regista, Bordeaux

23 Andreina Noce

24 Guendalina Salini, artista

25 Lisa Eleuteri Serpieri, artista visiva, Roma

26 Marta Poscetti

27 Julie Rebecca Poulain, artista visiva e docente, Roma

28 Chiara Ciucci Giuliani – ufficio stampa

29 Anna Cestelli Guidi, storica dell’arte e curatrice

30 Chiara Pasqualotto

31 Caterina Silva

32 Fabio Toffolo, artista e docente

33 Delphine Valli, artista visiva e docente presso l’Accademia di Belle Arti di Roma

34 Giuseppe Armogida, filosofo, Roma

35 Elio Castellana, artista visivo e fotografo

36 Sonia Giambrone

37 Pauline Curnier Jardin, artists visiva, Roma e Berlino

38 Silvia Stucky

39 Paola Sannicandro, architetto, Londra

40 Angela Lombardo, consulente per i negozi fisici, Roma

41 Catherine Biocca

42 Aline Hervé, Montatrice, Roma

43 Ilaria Capanna, reparto Costume ed educatrice scuole primarie, Roma

44 Cristina Gallizioli, architetto

45 Marco Ferrari, architetto

46 Roberto Grossi, manager culturale

47 Mara Maglioni, psicologa, Roma

48 Francesca Torricella Ayra, artista visiva, Roma

49 Rebecca Montagnino

50 Tiziana Musi

51 Maria , Alberta Berti ginecologa

52 Paolo Di Landro Upcycling (Fashion designer) Milano

53 Carlo Picozza, giornalista

54 Saverio Verini

55 Ysabel Dehais artista visiva e ricercatrice

56 Paola Demattè, storica dell’arte, RISD, USA

57 Sergio Venuti

58 Marianna Volpe, architetta

59 Lea Walter, artista e psicologa

60 Anna Rita Picozza

61 Elisabetta Mauro

62 Gabriella Bernardini Abaroma

63 La vostra battaglia è la mia battaglia. Zaelia Bishop

64 Cristiana Perrella, storica dell’arte e curatrice

65 Giulia Carioti, tecnico di laboratorio presso l’Accademia di Belle Arti di Roma

66 Marta Dante, architetta insegnante servente del gioco del dipingere

67 Daniele Antonini Clown, Maestro circo, Scrittore

68 Maria Rita Cotini. Terapista della riabilitazione

69 Patrizia Rallo

70 Alessandra Amitrano

71 Chiara Camoni, artista

72 Raffaele Gavarro, critico e curatore

73 Luisa Montalto, Artista

74 Chiara Capodici, libraia