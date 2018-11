David Hockney all’asta per 90 milioni di dollari, record per un artista vivente

ROMA – “Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” dell’artista britannico David Hockney è stato battuto all’asta da Christie’s a New York per la cifra record di 90,3 milioni di dollari, la più alta di sempre per un artista vivente.

Il quadro ha superato la stima di prevendita della casa d’asta di circa 80 milioni di dollari, dopo una guerra di offerte tra due potenziali acquirenti e l’identità del compratore come sempre non è stata rivelata.

Il precedente record per un’opera di un artista vivente era di Jeff Koons, con la scultura Balloon Dog, venduta per 58,4 milioni di dollari nel 2013. Il precedente record d’asta di Hockney era di 28,4 milioni di dollari.

L’opera del 1972 è uno dei suoi dipinti più famosi, ritrae un uomo con una giacca rosa a bordo piscina e un altro, in costume, che ci nuota dentro. Sembra che l’immagine sia stata ispirata da una proprietà ambientata in quello che in origine era un cottage in pietra su una strada sterrata, Le Nid du Duc, in Provenza dove avrebbero trascorso le loro vacanze Judi Dench, Jack Nicholson, il regista Tony Richardson e la moglie Vanessa Redgrave.

Hockney trascorse lì una calda estate del 1969, con il suo compagno, l’artista e fotografo Peter Schlesinger, la villa e la piscina sono diventate il soggetto di altre opere dell’artista.