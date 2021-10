E’ stato battuto da Sotheby’s a Londra al prezzo record di 18,5 milioni di sterline (quasi 22 milioni di euro) ‘Love is in the Bin‘ dell’artista inglese Banksy.

L’opera, chiamata in origine ‘Girl with Balloon‘, nel 2018 era stata semidistrutta clamorosamente tramite un meccanismo nascosto nella cornice subito dopo esser stata venduta per quasi 1,1 milioni di sterline (1,3 milioni di euro) nella sede britannica della casa d’aste a Bond Street.

Le stime di vendita alla vigilia erano fra i 4-6 milioni di sterline (5-7 milioni di euro).

L’iconico Girl with balloon, vernice spray e acrilico su tela, che raffigura una bambina che perde un palloncino rosso a forma di cuore, tra le prime opere di Banksy, era in catalogo nella casa d’aste con tanto di cornice offerta dall’artista.

Ma quel venerdì sera, il 5 ottobre del 2018, mentre, dopo vari rilanci, il martello scendeva sull’offerta vincente, un meccanismo predisposto nella cornice ha fatto scivolare fuori la tela, ridotta in minuscole striscioline. “Siamo appena stati Banksyzzati”, annunciò un esterrefatto Alex Branczik, senior director di Sotheby’s, parlando dopo l’incidente.

Chissà se in cuor suo non presagisse futuri, paradossali e cospicui, rendimenti ulteriori dell’opera. A memoria d’uomo mai un’opera si era autodisfatta durante un’asta. Quella prima volta poteva essere un affare. 20 volte il suo valore iniziale.