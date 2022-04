Dalle pitture alle installazioni, dalla fotografia alla danza, fino alla video arte: alla 59/a Biennale d’Arte di Venezia l’artista B.Zarro ha portato in scena le sue opere, celebrando l’identità italica. Uno degli appuntamenti più suggestivi tra le sue performance artistiche è stata la processione della Madonna di Filetta, protettrice di Amatrice, la cui statua è stata fatta sfilare in barca lungo il Canal Grande lo scorso 23 aprile. Un’invocazione rivolta a “Maria Santissima”, per l’auspicata fine dei conflitti militari che in questo momento storico stanno colpendo anche le porte dell’Europa.

Le processioni sono sempre state una rappresentazione profonda delle comunità in tutto il bacino del Mediterraneo. Molte manifestazioni, soprattutto nel centro e sud Italia, sono ancora molto vive e sentite dalla popolazione. Tanto da essere divenute una delle identità italiche più rappresentative.

“Per Noi amatriciani – spiega B.Zarro – la Processione della Madonna di Filetta rappresenta anche altro, oltre al rito religioso: rappresenta un legame con la speranza, con la fede e con l’eredità dei nostri antenati. Rappresenta, in una certa sostanza, buona parte della nostra identità. E l’opportunità mi viene anche suggerita dal fatto che quest’anno ricorrono 550 anni dal miracolo dell’apparizione alla giovane contadinella e di come tutto ciò si sia svolto nei pressi di una via d’acqua, il fiume Tronto, appunto”. Di seguito alcune foto della rappresentazione artistica.