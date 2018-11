FIRENZE – E’ morto all’età di 84 anni il professor Marco Dezzi Bardeschi, tra i massimi interpreti del restauro architettonico.

Nato a Firenze, laureatosi in ingegneria con Giovanni Michelucci e poi in architettura con Piero Sanpaolesi, Dezzi Bardeschi ha lasciato il segno come docente universitario e cultore delle aree disciplinari della progettazione architettonica e della conservazione. La sua esperienza ultraquarantennale ha avuto grandi riconoscimenti nel settore della conservazione e dell’intervento di recupero del patrimonio costruito, prima a Firenze e poi a Milano.

“Con Marco Dezzi Bardeschi se ne va un cultore delle arti e del restauro, inteso come scienza della conservazione secondo lo slogan di non sottrarre materia alla fabbrica, ma piuttosto di aggiungerne, con discrezione, per un dialogo a tutto campo tra le cose”, lo ha ricordato, esprimendo il suo cordoglio, il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani.

Dezzi Bardeschi era anche direttore della rivista ‘Anankè. Giani ha espresso vicinanza alla famiglia e di tutta l’Assemblea regionale