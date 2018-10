Only Love, l’amore dei luoghi: la mostra di Antonio Sannino alla Fondazione Stelline di Milano

MILANO – Si chiama Only Love la prima personale a Milano di Antonio Sannino, artista napoletano formatosi nel Regno Unito con alle spalle esposizioni a New York, Shanghai e Pechino.

La mostra, inaugurata il 24 ottobre alla Fondazione Stelline e curata da Angelo Crespi, presenta una ventina di opere accomunate, come dice il titolo, dall’amore, che non è però quello tipicamente romantico della coppia, ma quello per il luogo in cui si vive, si lavora, ci si ritrova.

Le opere sono divise in due sezioni in base al materiale utilizzato: oli su tela nella prima parte e oli su alluminio nella seconda. I soggetti rappresentati sono i luoghi a cui è andato l’amore dell’artista. C’è New York, con le sue profonde prospettive come quinte teatrali che ben si prestano alla trasposizione artistica, e con i suoi colori a volte cupi, come nelle giornate di pioggia novembrine, più spesso sgargianti e acidi, che rimandano alle città futuristiche di Umberto Boccioni. E c’è il mare di Capri e Positano, luoghi natii di Sannino, le cui trasparenze sono efficacemente rese dall’utilizzo dell’alluminio spazzolato, a cui sono sovrapposte macchie di colore poi ricoperte da uno strato di resina che vetrifica l’immagine, illuminandola. Un procedimento, questo, che ben rende le trasparenze dell’acqua, con un effetto di luce che segue lo sguardo dello spettatore.

Tutte le opere sono omaggi ai luoghi del cuore non solo nella resa pittorica, ma anche nelle scritte che le accompagnano: Only Love, dicitura presente in quasi tutti i quadri di New York. Un invito rivolto anche allo spettatore, a guardare con benevolenza, se non con amore, il posto in cui si trova.

ANTONIO SANNINO || ONLY LOVE a cura di Angelo Crespi. Dal 25 ottobre al 18 novembre 2018 alla Fondazione Stelline, corso Magenta 61, Milano.

(Foto BlitzQuotidiano)