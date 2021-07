Museo delle Illusioni a Milano: 70 attrazioni tra stanze dell’infinito e tunnel dell’equilibrio

A Milano apre il Museo delle Illusioni, un posto con 70 attrazioni interattive per far divertire con “l’inganno”, ma soprattutto per scoprire e imparare. Un nuovo spazio espositivo inaugurato nel capoluogo lombardo. Il format, ideato da Rodo Zivkovic a Zagabria, arriva per la prima volta in Italia.

Dove si trova il Museo delle Illusioni

Il Museo delle Illusioni ha aperto in via Settembrini 11. Un museo interattivo con più di 70 attrazioni sulla scienza, la matematica, la biologia e la psicologia con cui mettersi alla prova e sperimentare imparando. Si può imparare per esempio come funziona la prospettiva o la percezione ottica.

Il Museo delle Illusioni è aperto al pubblico da lunedì a domenica dalle 10:00 alle 20:00. I prezzi dei biglietti vanno dai 18 euro per gli adulti ai 12 euro per i bambini tra i 5 e 15 anni. I bambini con meno di 5 anni non pagano e sono previsti biglietti famiglia da 45 euro che comprendono l’ingresso di due adulti e due bambini sopra i 5 anni.

Cosa c’è nel Museo delle Illusioni

Sicuramente illusioni fotografiche, modi creativi per confondere la mente e creare la falsa percezione di cose che non esistono, le illusioni ottiche e gli ologrammi. Ma anche una stanza di specchi che riproducono le immagini all’infinito, un tunnel che fa girare la testa dando al corpo la sensazione di non restare in equilibrio. Una stanza ruotata per giocare con la fantasia grazie a un giro di 90 gradi. C’è anche il tavolo dei cloni che riproduce cinque volte l’immagine del soggetto seduto attorno a una tavola rotonda.