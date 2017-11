TRENTO – Addio a Paolo Vallorz. Il pittore, uno dei più grandi protagonisti dell’arte trentina nel Novecento, si è spento a 86 anni il 27 novembre.

Nato a Caldes, in val di Sole, frequentò l’Accademia di Belle Arti di Venezia e l’Accademia di Montparnasse, orientando dapprima la sua produzione sull’astratto e l’informale, per ritornare poi ai passaggi ed ai temi della natura. Ha esposto un po’ ovunque in Europa e negli Stati Uniti.

“Con lui si perde, non solo un maestro di rilevanza internazionale, ma anche un testimone attento di questa terra, la quale, oggi colpita da questo lutto, si inchina deferente nell’apprezzamento e nel ricordo”, afferma il presidente del Consiglio provinciale trentino, Bruno Dorigatti. Il sito de Il Dolomiti scrive: