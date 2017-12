A Roma il convegno “Ricostruire. Dopo il terremoto. Il Medioevo”

ROMA – Il 6 dicembre 2017, alle ore 16.00, l’Istituto storico italiano per il Medioevo (Piazza dell’Orologio, 4 00186 – Roma) ha organizzato il Convegno “Ricostruire. Dopo il terremoto. Il Medioevo”.

Il Convegno ha avuto il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di Italia Nostra.

Per l’occasione, dalle 10.30, tutti i libri editi dall’Istituto fino al 2016, saranno venduti in sede con lo sconto del 50%. L’offerta sarà valida anche inviando una mail, solo per il giorno del convegno, all’indirizzo uffi[email protected] Il ricavato, insieme con quello di auspicate offerte di quanti saranno presenti al Convegno a qualsiasi titolo, sarà devoluto alla Biblioteca Valentiniana del Comune di Camerino.

Al termine del Congegno, il Maestro Federico Longo eseguirà sue composizioni originali e, in prima esecuzione, un brano composto per l’occasione.