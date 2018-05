ROMA – Tornata dal prestito alla Galleria Borghese di Roma, la celebre statua di Santa Bibiana, capolavoro dell’arte barocca del Bernini, ha subito una grave mutilazione: nelle fasi di riposizionamento nella chiesa omonima nel rione Esquilino, accidentalmente è saltato un dito.

Il danno è stato portato all’attenzione dei media da un articolo su Repubblica di Tommaso Montanari. Il prestito dell’opera d’arte si era concluso il 4 febbraio scorso. “La statua è stata richiesta dalla galleria Borghese per una esposizione delle opere di Bernini e noi non abbiamo potuto rifiutare – ha raccontato il vice parroco della chiesa Carlo Marisi – ma quando è tornata non è stata messa subito al suo posto e mentre la posizionavano accidentalmente l’hanno fatta toccare alla parete, così ha perso il dito»