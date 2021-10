Storielibere.fm insieme all’Università Ca’ Foscari lancia il nuovo podcast su Venezia

C’era una volta Venezia. E c’è ancora. C’era una spada antichissima conservata in un’isola, c’era il viaggio di Marco Polo e i segreti di Shakespeare. Il nuovo podcast I doni di Venezia di Storielibere.fm in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia racconterà le storie, i personaggi e i progetti che hanno avuto e hanno tutt’ora un legame con la città lagunare. La nuova serie di divulgazione culturale della piattaforma di podcast narrativi attraverso le voci di dodici tra professoresse e professori dell’Ateneo veneziano farà conoscere ai lettori storie inedite su Venezia o a partire da Venezia, un luogo che va ben oltre i confini temporali e spaziali.

A partire da settembre ogni mese verrà pubblicato un nuovo episodio per un totale di sei puntate. I narratori, compresa la rettrice e sinologa Tiziana Lippiello, saranno Eugenio Burgio, Francesca Izzo, Shaul Bassi, Laura Tosi, Fabrizio Panozzo e molti altri. A introdurre ogni podcast e a coordinare il lavoro Gianluca Briguglia, anch’egli professore a Ca’ Foscari.

”Questa iniziativa è un’occasione per contribuire, attraverso il racconto podcast, a conoscere il mondo partendo da Venezia, a stimolare l’interesse e la curiosità per la ricchezza della diversità culturale. Ca’ Foscari nasce con una spiccata vocazione per lo studio delle culture e dei loro rapporti”, ha commentato la rettrice Tiziana Lippiello.

”Abbiamo colto con grande entusiasmo la possibilità di collaborare con l’Università Ca’ Foscari Venezia e la sfida di partecipare ad un progetto di divulgazione di altissimo livello, mantenendo come nel nostro stile il fuoco sulla capacità di intrattenere di ciascun episodio e della serie, supportando l’università nell’utilizzo di questo nuovo mezzo semplice nella fruizione ma mai semplificante”, ha aggiunto Rossana De Michele, amministratore delegato di Storielibere.

Da settembre 2021 fino a febbraio 2022, “I Doni di Venezia” sarà online con un nuovo episodio disponibile sul sito https://www.unive.it, su Storielibere.fm e su tutte le principali piattaforme di ascolto podcast (Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast, ecc.). Gli episodi saranno disponibili anche sul sito di Radio Ca’ Foscari, la web radio di Ateneo (https://www.unive.it/pag/34507/).